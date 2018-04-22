Океанологи сняли на видео неизвестного скрюченного моллюска в Мексиканском заливе

Группа океанологов Okeanos Explorer обнаружила в Мексиканском заливе неизвестное существо, похожее на багрового кальмара или наутилуса с укороченными щупальцами, сообщает National Geographic.

"Моя первая реакция была: что это за чертовщина такая? Оно не похоже ни на одного кальмара, которого я когда-либо видел", - сказал биолог Майк Веккионе.

Ученые смогли заснять неопознанного моллюска с разных ракурсов, используя подводный аппарат с дистанционным управлением.

"Он выглядит как адский вампир, но странная форма его тела абсолютно сбила меня с толку. Он плавает скорее как наутилус", - отметила специалист по кальмарам Сара Макэналти.

Ученые предполагают, что скрюченный моллюск может быть как новым видом, так и попросту кальмаром, защитный механизм которого заставил его принять необычную позу.

Напомним, экспедиция одного из основателей Microsoft Пола Аллена обнаружила в Тихом океане останки боевого корабля времен Второй мировой.