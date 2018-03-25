Никогда не видели ничего подобного. Ученые опубликовали видео с загадочными обитателями океана

Биологи опубликовали уникальное видео с рыбами-удильщиками, снятое в Атлантике на глубине 800 метров.

Как пишет журнал Science, рыба-удильщик (или морской черт) является одним из самых загадочных обитателей океана, она может опускаться на глубину до 2000 метров.

Ученые почти никогда не видели их живыми в своей природной среде, изучая их строение только на выловленных рыбаками образцах.

Именно поэтому видео, снятое в водах близ Азорских островов Португалии, ошеломило глубоководных биологов. На нем изображена самка размером с кулак, и если присмотреться, то можно увидеть, что к ней прилип самец, который оплодотворяет яйцеклетки. Ничего подобного биологи ранее не видели.

"Я изучаю этих рыб большую часть своей жизни, и я никогда не видел ничего подобного", - говорит Тед Печ, исследователь Вашингтонского университета в Сиэтле.