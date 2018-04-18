Немецкий школьник Лука Малашниченко нашел на Балтике клад короля викингов

13-летний школьник и взрослый археолог-любитель обнаружили в Германии "значительный" клад, который, возможно, принадлежал датскому королю Харальду Синезубому.

Этот король известен тем, что привез христианство в Данию, а через много веков дал имя технологии Bluetooth, пишет The Guardian.

Археолог Рене Шон и его ученик, 13-летний Лука Малашниченко искали сокровища с использованием металлодетекторов в январе на северном острове Рюген, когда они случайно обнаружили то, что изначально считалось бесполезным куском алюминия. Но при ближайшем рассмотрении они поняли, что это серебро.

В середине апреля региональная археологическая служба начала раскопки на площади 400 квадратных метров. Вскоре был найден клад, который, как полагают, связан с датским королем Харальдом Гормссоном, более известным как Харальду Синезубый, который правил с 958 до 986 года нашей эры.

Были найдены плетеные ожерелья, жемчуг, броши, молот Тора, кольца и около 600 монет, в том числе более 100, которые относятся к эпохе Харальда, когда он правил территориями, которые сейчас являются Данией, северной Германией, южной частью Швеции и частью Норвегии. Самая старая монета - дамасский дирхам, датируемый 714 годом.

"Этот клад — самое крупное единичное открытие монетного искусства времен Харальда Синезубого в южном регионе Балтийского моря, поэтому он имеет большое значение", — сказал ведущий археолог Майкл Ширрен.

Королю Харальду приписывается объединение Дании. Правитель отвернулся от старой норвежской религии и ввел христианство. Интересно, что беспроводная технология Bluetooth (в переводе с английского — Синезубый) названа в его честь, а символ технологии составлен из двух рун, которые образуют инициалы короля.