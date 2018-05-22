Не нарушаем. Немецкие ученые разгадали принцип работы "невозможного двигателя" EmDrive

Ученые из Дрезденского технического Университета показали, что EmDrive работает за счет взаимодействия с магнитным полем Земли.

Ранее предполагалось, что этот двигатель нарушает один из фундаментальных законов физики - закон сохранения импульса, пишет ArsTechnica.

Научная группа Дрезденского технического университета (Германия), возглавляемая профессором Мартином Таймаром получила финансирование на исследование работоспособности нескольких альтернативных концепций двигателя. В их числе был и двигатель EmDrive, теоретическую работоспособность которого ранее подтвердили в NASA.

Эксперименты в вакуумной камере, проведенные в рамках проекта SpaceDrive, продемонстрировали наличие у EMDrive небольшой тяги, величина которой оказалась сопоставима с погрешностью измерений. Однако, наблюдаемая в эксперименте тяга была связана не с двигателем, а с неучтенными внешними факторами.

Ученые, которые проводили эксперименты, уверены, что тяга возникает из-за плохого экранирования двигателя. Кабели, которые переносят ток в микроволновый усилитель, работают вдоль кронштейна торсионного стержня. Хотя кабель экранирован, он не идеален. Ток в кабеле испытывает силу магнитного поля Земли, которая точно перпендикулярна торсионному стержню.

Исследователи сделали некоторые расчеты, основанные на местоположении эксперимента и токе усилителя, и получили крутящий момент, который достаточно хорошо согласуется с измеренным крутящим моментом. Немецкие специалисты заявили, что продолжат исследования в рамках SpaceDrive.

Двигатель EmDrive был предложен британским инженером Роджером Шойером и его компанией Satellite Propulsion Research в 2001 году. В основе двигателя лежит магнетрон, который генерирует микроволны в резонаторе особой формы. Шойер изначально заявлял, что сам факт наличия волны электромагнитных колебаний в замкнутом резонаторе является источником тяги.

Отметим, что лишь в ноябре 2016 года документы NASA, подтверждающие работоспособность электромагнитного двигателя EmDrive, прошли экспертную оценку. Опубликованные документы свидетельствуют, что EmDrive принципиально возможен.