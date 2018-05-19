Надпись "Сделано в Китае" помогла раскрыть тайну древнего кораблекрушения

Американские ученые установили, что корабль, затонувший в Яванском море, мог уйти на дно на столетие раньше, чем считалось.

Такой вывод археологи сделали, изучив надписи на керамических сосудах, пишет Science Alert.

Обнаруженные еще в 1980-х годах рыбаком в Яванском море, недалеко от побережья Индонезии обломки были с тех пор предметом нескольких исследований. Первоначально археологи считали, что корабль отплыл в XIII веке, но новые выводы показывают, что крушение было раньше.

На его борту был огромный груз предметов роскоши и керамических сосудов. По оценкам археологов, их было около 100 тысяч, примерно 30 тонн. На некоторых сосудах сохранилась надпись "Сделано в Цзяньнин фу" (аналогичная современной "Сделано в Китае").

"Первоначальные исследования 1990-х годов были связаны с кораблекрушением до середины-конца XIII века, но мы обнаружили доказательства того, что, вероятно, катастрофа была на сто лет раньше. Восемьсот лет назад кто-то поставил этикетку на эту керамику, которая, по сути, говорит "Сделано в Китае". А из-за того, что там упоминалось конкретное место, мы можем больше знать об этом кораблекрушении", - говорит одна из сотрудников Музея Филда в Чикаго, Лиза Низиолек.

Цзяньнин был столицей одной из префектур (фу) была одной из префектур, но это название она носила с 1162 по 1279 годы. После завоевания страны монголами они укрупнили административные районы страны и Цзяньнин стала столицей более крупного образования (лю). То есть самой ранней датой кораблекрушения мог быть 1162 год. Это на сто лет раньше, чем считалось ранее.

Маловероятно, что керамика, подобная этой, хранилась бы очень долго. Судя по всему, предметы с надписью "Сделано в Цзяньнин фу" отправили на продажу вскоре после их изготовления.

Также американские, китайские и японские археологи провели радиоизотопный анализ и датировали остатки смолы и слоновой кости, которые были в грузе китайского судна. Их возраст колебался от 889 до 1261 годов, вероятнее всего, они относились к X-XII векам.

"Это был период, когда китайские купцы стали более активно осваивать морскую торговлю, больше полагаясь на морские пути, а не на Шелковый путь", - говорит Низиолек.

Это еще один пример того, как кораблекрушения любого типа могут оказаться полезными для историков, помогая, к примеру, раскрыть привычки пиратов к чтению или понять то, как одевались люди в древности.

"Часто наблюдаются проблемы в проведении исследований с артефактами, которые были спасены коммерческими компаниями, но мы предоставили этой коллекции дом и смогли провести с ней все эти исследования", - говорит Лиза Низиолек .

Ранее НВ соообщало, что команда археологов из Монреаля в сотрудничестве с китайскими коллегами нашла семь костяных инструментов в поселении древних людей в провинции Хэнань на востоке Китая. Анализ этих инструментов показывает, что методы изготовления орудий, освоенные доисторическими людьми, были более сложными, чем считалось ранее.