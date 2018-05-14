На церемонию в память о Стивене Хокинге пригласили путешественников во времени

Организаторы церемонии памяти физика Стивена Хокинга дали возможность людям из будущего зарегистрироваться для участия.

Желающие почитать физика-теоретика могут подать заявку на билет, в которой должны указать дату своего рождения - это может быть любой день до 31 декабря 2038 года, сообщает BBC.

Фонд профессора Хокинга заявил, что возможность путешествий во времени не была опровергнута и не может быть исключена.

По словам дочери Хокинга Люси, церемония будет не траурной - на ней семья (в том числе трое детей ученого), коллеги и друзья будут вспоминать о его жизни и научной работе, которой не помешала борьба с болезнью, приковавшей Хокинга к инвалидному креслу и лишившей его способности разговаривать.

То, что приглашение на церемонию памяти Хокинга по сути открыто для путешественников во времени, заметил лондонский блогер IanVisits.

"Профессор Хокинг однажды уже устраивал вечеринку для путешественников во времени, чтобы проверить, что будет, если он опубликует приглашение уже после события. Тогда никто не пришел, но по-моему, то, что сайт мемориальной службы позволяет прийти на нее людям, которые родятся в будущем - это правильно", - говорит блогер.

В июне 2009 года, после "вечеринки для путешественников во времени", профессор Хокинг заявил, что тот факт, что на нее никто не явился, является экспериментальным доказательством того, что перемещение во времени невозможно.

Среди 12 тысяч человек из более чем 50 стран мира, подавших заявки на участие в июньской мемориальной службе за первые сутки регистрации, ни один не указал дату рождения в будущем. Однако фонд Хокинга считает, что вероятность путешествий во времени исключать нельзя.

"Все возможно, пока не доказано обратное. Одно мы знаем точно - нам подали заявки люди со всего земного шара. И мы действительно имеем в виду шар - сторонников теории плоской Земли тут нет", - заявили в фонде.