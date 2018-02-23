На территории Беларуси нашли новый вид ископаемых акул

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного и Белорусского национального технического университетов описали ранее неизвестный науке вид древних акул.

Животное обитало на Земле около 345-350 миллионов лет назад, его назвали Tamiobatis elgae в честь известного эстонского палеоихтиолога Эльги Марк-Курик.

У акулы очень необычные зубы, отмечают авторы открытия. Каждый представляет собой развернутую корону, где центральный зубец — в два раза выше и в три раза шире, чем другие зубцы. Зубы первобытного хищника усеяны различными каналами и неровностями, наростами и бугорками. Все основание зубов занимает очень плотная и сложная сеть сосудистых каналов.

У них значительно большее число бугорочков, чем у зубов других видов Tamiobatis, а также уникальная "корона", содержащая два столбца второстепенных высоких бугорков, по-разному направленных и искривленных. Исследователи сделали снимки зубов в разных ракурсах на микротомографах и сканирующих электронных микроскопах, после чего сравнили их с зубами других древних хищниц.

"На микротомограмме видно, что в частоколе вершин зуба застрял зуб небольшой костной рыбы. У меня есть подозрения, что акула питалась мелкими лучеперыми рыбками: схватила одну, а зуб так и застрял между вершинами в челюсти акулы. Вообще, представители Tamiobatis были не очень активными хищниками и ели достаточно мелкую пищу: молодых особей других рыб, нетвердых ракообразных и моллюсков", — говорит один из авторов работы Александр Иванов, доцент СПбГУ, кандидат геолого-минералогических наук.

Новый вид относится к хрящевым рыбам. Ранее ученые неоднократно находили их останки на территории Беларуси, в основном в южной части страны. Находки включали в себя отдельные зубы, чешуйки и маленькие фрагменты хряща. Интересно, что большинство находок сделаны в бассейне реки Припять, между городами Пинск и Мозырь.

В конце 2017 года НВ сообщало, что датские ученые поймали в Северной Атлантике акулу, которая родилась, по некоторым оценкам, в 1505 году. Такой фантастический показатель делает эту рыбу старейшим наблюдаемым позвоночным животным на всей планете.

Пойманное животное относится к виду гренландских акул, которые примечательны своим долголетием. Акула, которая является самкой, достигает в длину 18 футов, то есть 5,5 метров. Учитывая, что гренландские акулы растут примерно на сантиметр в год, пойманное животное выглядит настоящим гигантом.