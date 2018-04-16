На острове в Японии нашли огромные залежи ценных металлов

Ученые обнаружили у побережья Японии месторождение редкоземельных минералов, которое могло бы обеспечить мир на протяжении веков.

По предварительным оценкам, месторождение на острове Минамитори содержит 16 миллионов тонн ценных металлов, пишет Science Alert.

Редкоземельные элементы - это группа из 17 элементов. Это металлы серебристо-белого цвета, имеющие сходные химические свойства. Они используются в высокотехнологичных областях - радиоэлектронике, приборостроении, атомной и химической промышленности, машиностроении и других отраслях. Эти металлы редко встречаются в земной коре и образуют тугоплавкие, практически не растворимые в воде оксиды.

Согласно расчетам специалистов, новых запасов хватит, чтобы покрыть международный спрос в иттрии на 780 лет, спрос в европии — на 620 лет, спрос в тербии — на 420 лет, спрос в диспрозии — на 730 лет. В исследовании говорится, что открытие потенциально может позволить обеспечить мир такими металлами "практически на бесконечной основе".

Ученые из Университета Васэда и Токийского университета уже составили карту с содержанием редкоземельных металлов в океаническом иле и разработали экономически эффективную технологию добычи ила и выделения из него ценных материалов.

В настоящее время существует лишь несколько экономически жизнеспособных районов, где можно добывать редкоземельные элементы. В течение десятилетий Китай жестко контролировал большую часть мировых запасов этих полезных ископаемых. Японским производителям электроники приходилось опираться на цены, продиктованные их соседом.

В 2010 году Китай сократил экспортные квоты редкоземельных минералов, подталкивая цены вверх примерно на 10 процентов. После того, как спор был рассмотрен во Всемирной торговой организации, Китай был вынужден снова экспортировать больше полезных ископаемых. Теперь у Японии есть возможность контролировать огромный объем ресурсов, заставляя страны, которые производят электронику, например Китай и США, покупать минералы на условиях Японии.