На Киевщине черные археологи раскопали городище времен Киевской Руси

В селе Русанов Киевской области, неизвестные раскопали могилы на древнерусском городище ХII века.

Когда-то на этом месте нашли две печати Владимира Мономаха, поэтому, вероятно черные археологи искали именно такие сокровища, говорится в статье Історичної Правди.

Это место основывал еще князь Владимир Святославович. Когда-то там базировалось и фортификационное укрепление, а под слоями почвы могли быть действительно ценные экспонаты. Но оценить денежную стоимость ущерба уже невозможно. Черные археологи в спешки потеряли лишь один небольшой нож.

"Ему где-то лет 800. Но сюда идут не за этим. В 90-м году в той части был раскопан небольшой участок, где нашли две печати Владимира Мономаха. Эти вещи гораздо более ценные", - говорят археологи.

Также эксперты отмечают, что на месте преступления действовали не просто обычные охотники за металлом. Они работали профессионально и системно. Копали, очевидно, большой группой и не один день.

"Их копанки имеют геометрический характер и даже сориентированы по оси, по сторонам света. Это профессиональное видение", - отмечает работник института археологии Всеволод Ивакенко.

Хотя и памятник принадлежит государству, ответственных за его состоянии нет. Вокруг городища - никаких ограждений, только - охранный знак, на который злоумышленники не обратили внимания. Впрочем, представители Минкультуры убеждены, что копатели шли целенаправленно, к тому же безнаказанность такого промысла поощряет многих. А весна - самое начало "нового сезона".

"У Министерства нет ни людей, ни ресурсов, чтобы самим ездить и ловить. Единственное, что мы можем сделать - это обратиться в правоохранительные органы и надеяться, что им удастся доказать эти случаи как уголовное дело", - отметил заместитель руководителя Управления культурного наследия Минкульта Богдан Моця.

Ранее НВ сообщало, что в 2017 году Полтавскому краеведческому музею подарили почти 400-летний самогонный аппарат, найденный в Хмельницкой области возле города Бар черными археологами. В сосуде обнаружили небольшой клад - монеты XVII века по которым и определили возраст находки.