На Филиппинах нашли каменные орудия, которым 700 тысяч лет

Международная группа ученых обнаружила на Филиппинах стоянку предков человека, возраст которой достигает 709 тысяч лет. Археологи нашли на стоянке 57 каменных орудий.

Эти инструменты не были созданны современными людьми, их сделали близкие предки Homo sapiens, пишет Science Alert.

Новое открытие показывает, что предки человека были в Юго-Восточной Азии на сотни тысяч лет раньше, чем мы думали.

Ученые обнаружили 49 заостренных каменных осколков, молотильные камни и шесть ядер — камней, с которых скалываются заготовки, используемые для производства орудий труда.

Кроме того, были найдены кости стегодона, оленя, пресноводной черепахи, варана и носорога. Скелет носорога был очень интересным. У некоторых костей были следы срезов, как будто с животного снимали мясо, а плечевая кость, похоже, была раздроблена камнем.

Вид человека, изготовившего эти орудия остается неизвестным, но находки свидетельствуют о заселении островов Юго-Восточной Азии представителями рода Homo в раннем или среднем плейстоцене, задолго до прибытия туда современного человека.

До сих пор самым ранним свидетельством пребывания человека на филиппинских островах была кость пальца ноги миниатюрного человека, найденная в пещере Каллао на острове Лузон. Ее возраст составляет 67 тысяч лет.

Археолог Геррит ван ден Берг из Университета Вуллонгонга в Австралии говорит, что предки Homo sapiens, скорее всего, распространились по всему региону за несколько волн в течение тысячелетий. Он также считает, что они, вероятно, путешествовали с севера на юг из Китая и Тайваня, а не с запада на восток.

"Наша гипотеза состоит в том, что предки этих людей — переселенцы с севера, а не с островов Явы и Бали. Мы не думаем, что они строили плоты, они, вероятно, были занесены сюда цунами. Сейсмическая активность характерна для этого региона", — утверждает Геррит ван ден Берг.