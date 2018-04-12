Машина времени существует. Ученые доказали, что прошлое можно изменить

Кто из нас не жалел о прошлом? Кто из нас не мечтал бы изменить некоторые события в своей жизни или, вернувшись в прошлое, поступить иначе в той или иной ситуации? На самом деле, это возможно, считают некоторые ученые.

Фантасты давно обращаются к этой теме, рассматривая множественные версии машины времение и другие способы воздействия на прошлое.

Ученые же сходятся в мысли, что с путешествиями во времени есть некие сложности, преодолеть которые пока не представляется возможным.

В частности, законы физики запрещают путешествия в прошлое. Изменив ход событий в прошлом, мы по сути меняли бы настоящее и будущее. Наиболее часто приводимый пример в этой области - “парадокс дедушки”. Если вы отправитесь в прошлое и убьете своего деда в младенчестве, то он никогда не встретится с вашей бабушкой. На свет не появится ваш отец. Соответственно, и вы тоже. А значит, вы не сможете отправиться в прошлое, чтобы изменить его.

Однако, современная наука готова расширить горизонты восприятия действительности. Благодаря квантовой физике сегодня многие ученые готовы пересмотреть взгляды на связь между прошлым и будущим.

На уровне квантовых частиц ученые обнаружили подтверждение так называемого эксперимента Уилера с “отложенным выбором”. Иными словами, доказано, что на уровне элементарных частиц действия, совершенные в настоящем, могут оказывать влияние на прошлое.

Возможно, люди уже делают это, просто не осознавая, что машина времени вовсе не обязательно представляет собой некое устройство. Возможно, машина времени – это квантовый эффект, на который способен каждый из нас.

Эксперимент Уилера

Больше того, австралийские физики, поставившие этот эксперимент, уверяют, что он доказывает иллюзорность бытия.

“Наше исследование доказывает, что измерение решает все. На квантовом уровне реальность не существует, если вы ее не видите”, - рассказывает руководитель исследования Эндрю Траскотт, физик из Австралийского национального университета в Канберре.

Суть эксперимента, впервые предложенного американским физиком-теоретиком Джоном Уилером в 1978 году, в том, чтобы определить, в какой момент атом определяется – вести себя как частица или как волна. Сейчас он известен в науке как эксперимент Уилера с отложенным выбором.

В ходе эксперимента исследователи заключили атомы гелия в состояние “конденсата Бозе-Эйнштейна”, которое позволяет наблюдать квантовые эффекты на макроскопическом уровне, а затем удалили все атомы кроме одного.

Этот единственный атом затем пропустили между двумя лазерными лучами, которые выступали в той же роли, в которой мелкая сетка выступает для лучей света. Т.е. в роли неравномерной решетки.

Затем на пути атома была добавлена вторая такая “сетка”. Это привело к искажению пути атома, он отправился по обоим возможным путям так, как это сделала бы волна. Таким образом, атом проходил два разных пути.

Однако, в ходе следующего эксперимента вторая “сетка” не была добавлена. И атом выбирал лишь один возможный путь. Ведя себя не как волна, а как частица.

По мнению исследователей, тот факт, что вторая “сетка” была добавлена уже после того, как атом пересекал первое “распутье”, предполагает, что атом так и не определился со своей природой до того, как подвергся наблюдению во второй раз.

Проще говоря, если принять тот факт, что атом выбирал определенный путь на первом распутье, эксперимент доказывает, что будущие измерения могут оказывать влияние на прошлое атома, поясняет руководитель исследования Энди Траскотт.

“Атом не совершал путь между условными точками А и B, - поясняет он. - Только после измерений в конечной точке наблюдения, становилось понятно повел ли себя атом как волна, разделяясь по двум направлениям, или как частица, выбирая одно”.

Новое подтверждение

Недавнее исследование, проведенное группой итальянских физиков, показало, что эксперимент можно повторить даже когда фотон преодолевает значительное расстояние. В ходе их экспериментов, фотон преодолевал 3,5 тыс км и все равно выбирал путь согласно “отложенному выбору”.

По словам американского научного обозревателя Майка МакРэя, это все равно, как если бы лошадь пробежала 3,5 тыс км и только потом решила бы, в какой именно гонке она участвует и по какому маршруту бежит.

Разумеется, фотоны – это не люди и не животные. И пока не ясно, могут ли находиться в состоянии квантовой суперпозиции объекты более крупного масштаба. И не ясно, могут ли более крупные объекты так же определять свое прошлое выбором наблюдателя из будущего.

Уилер был убежден, что наше сознание неким образом связано с тканью пространства-времени. Но современная наука пока не знает, как можно доказать или опровергнуть это предположение.

Глаза наблюдателя

Квантовая физика фактически остается “вещью в себе”, а ее несогласованность с Общей теорией относительности Эйнштейна является одной из главных проблем современной науки. И тем не менее, не редки случаи, когда исследования в других областях науки не противоречат достижениям квантовой физики.

Так, в авторитетном журнале Annalen der Physik (том самом, где Эйнштейн опубликовал свои самые знаменитые работы) осенью 2016 года была напечатана работа Дмитрия Подольского, физика-теоретика из Гарвардского университета.

Подольский утверждает, что “стрела времени” напрямую связана с наблюдателем. Само по себе время не существует, констатирует физик. Время – это лишь характеристика, которая связана со способностью наблюдателя сохранять воспоминания о пережитых им событиях.

В свою очередь, именно время и объясняет тот факт, что мы (наблюдатели) не видим на макроуровне квантовые эффекты.

Казалось бы, если квантовая суперпозиция (когда частица пребывает одновременно в двух состояниях) существует на уровне элементарных частиц, то она должна существовать и на макроуровне. Но этого не происходит.

Когда мы открываем коробку с котом в знаменитом эксперименте Шредингера, мы узнаем одно из двух – кот либо жив, либо мертв.

Фактически, исполняя роль наблюдателя в системе, мы не только оказываем влияние на ее существование, в том числе и в прошлом, но и являемся ее частью. Сделав “измерение”, мы определяем “судьбу” кота и становимся частью реальность, в которой кот уже либо жив либо мертв.

Само появление “стрелы времени”, которая указывает из прошлого в будущее, связана с нашей способностью сохранять информацию об уже пережитых событиях, указывает Подольский.

Следовательно, как только мы совершаем некое “измерение” в настоящем, которое оказывает влияние на прошлое, мы запоминаем события в некоей последовательности. И другие варианты прошлого не существуют в нашей памяти.

Сохранение воспоминаний о прошлом – единственное свидетельство того, что время “движется” вперед, а не назад.

А само по себе время не играет никакой роли ни в одном из известных законов физики, констатирует Подольский. Ни в законах Ньютона, ни в уравнениях Эйнштейна. Мы нигде не видим свидетельств того, чтобы время “двигалось” вперед.

В теории относительности Эйнштейна нет предположения, что есть некое “особенное” настоящее. Наоборот, теория относительности утверждает, что все моменты одинаково реальны, утверждает Подольский.

Таким образом, возможно, мы постоянно меняем прошлое своими нынешними действиями, но попросту не сохраняем воспоминания об этом.