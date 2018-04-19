Лучше б трактор. Французские фермеры нашли часть капсулы SpaceX

Часть капсулы космического корабля SpaceX нашли на маленьком острове Кеменес на севере Франции.

"Привет из космоса" обнаружили Амели Гуссенс и ее спутник Этьен Менгуи, единственные жители острова Кеменес, сообщает издание Le Figaro.

"Он шел по краю острова, чтобы посмотреть на закат. Когда он увидел этот объект, он побежал на ферму, чтобы рассказать мне о своей находке. Сначала мы подумали, что это лодка, наконец, очищая слой под водорослями и раковинами, мы обнаружили небольшую пластину с логотипом SpaceX", - говорит Амели.

Пара немедленно предупредила Региональный оперативный центр по наблюдению и спасению (CROSS) Корсен, расположенный в городе Плуарцель.В Twitter двое жителей острова даже попытались связаться с компанией SpaceX.

"Привет, Илон Маск, посмотри, что от SpaceX мы нашли на берегу Кеменса, острова, на котором мы живем. Кстати, ты не пошлешь в космос электрический трактор? Нам нужен один!", — написали в Twitter фермеры.

Интернет-пользователи Twitter предполагают, что это может быть "защитой верхней части грузового корабля Dragon CRS11". Ожидая ответа от SpaceX, пара отбуксировала объект в безопасное место на острове, чтобы его не повредил прилив.

Французские журналисты отмечают, что открытие этого загадочного объекта, по крайней мере, может привлечь внимание к острову Кеменес и его жителям. Поселившись на острове в январе 2018 года, Амели и Этьен хотят развивать деятельность фермы, производя картофель, чеснок и другие овощи.

"На острове мы живем в полной энергетической автономии, интерес для посетителей будет заключаться в том, чтобы наблюдать, как это работает, наслаждаясь природой Кеменеса", - говорит Амели.