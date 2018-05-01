Киевские школьники изобрели "вечные" блокнот и карандаш

В блокноте можно писать обычной ручкой, а потом побрызгать антисептиком для рук и вытереть надпись

11-классники из Киева презентовали "вечные" блокнот и карандаш на конференции iForum и планируют продавать свое изобретение в других странах.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook.

"Горжусь украинской молодежью! Киевские школьники создали вечный блокнот и вечный карандаш - Nuka. Свой стартап они презентовали в столице на конференции iForum и уже планируют продавать свое изобретение за рубежом. 11-классники Катя и Никита экстерном проходят школьную программу, при этом имеют хорошие оценки и собственное дело в 16 лет", - отметил он.

Гройсман разместил на своей странице видеоролик с презентацией изобретений школьников.

Блокнот сделан из синтетической бумаги из пластмассы, он - водонепроницаемый. В нем можно писать обычной ручкой, а потом побрызгать антисептиком для рук и вытереть надпись.

Карандаш изготовили из сплава 5 металлов. Секрет карандаша в процессе окисления, он рисует как обычным карандаш и легко стирается.

Ранее сообщалось, что трое украинских школьников получили золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае.