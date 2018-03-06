Израильский садовник случайно обнаружил старинную драгоценность

26-летний Декель Бен-Шитрит нашел во время садовых работ старинный бронзовый перстень с изображением улыбающегося человека с посохом.

По мнению ученых, на перстне изображен Святой Николай, сообщает израильский 9 канал.

Быстро датировать старинный перстень удалось благодаря соцсетям. Садовник опубликовал фотографию необычной находки в Facebook, а затем с Бен-Шитритом связался доктор Дрор Бен-Йосеф, сотрудник управления заповедников и парков Северного округа. При его участии старинный перстень был передан для экспертизы в Управление древностей Израиля.

Артефакт исследовала эксперт по византийской археологии доктор Яна Чехановец. Археологи датировали перстень XII-XV веком, и предположили, что кольцо мог потерять паломник, посещавший Нацерет или Галилейское море.

Перстень был найден недалеко от местечка Легио, бывшего римского форта, где был расквартирован VI легион. Это был оживленный путь, по которому двигались торговцы и солдаты, начиная с античных времен. Вероятно, этой дорогой ходили и христианские паломники.

Добавим, что Святой Николай, он же Николай Чудотворец или Николай Угодник считался покровителем путешественников. Поэтому в средние века многие брали с собой в дальние страны предметы с изображением именно этого святого.

В октябре 2017 года НВ сообщало, что турецкие археологи заявили, что нашли могилу святого Николая Мирликийского, который стал прообразом Санты. Святой Николай был в четвертом веке епископом в городе Миры Ликийские на территории нынешней Турции. Рядом с руинами этого города сейчас располагается небольшой городок Демре, в котором на территории древней церкви и находится могила святого. По крайней мере, в этом убеждены местные археологи.