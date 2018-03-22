Грязная угроза. Объем пластикового мусора в океане за 10 лет увеличится втрое

В течение ближайшего десятилетия количество пластика в морях и океанах может увеличиться втрое, если не принять решительных мер.

Об этом говорится в докладе организациии Foresight для британского правительства, сообщает BBC.

Один из авторов доклада, профессор Эдвард Хилл из Британского национального океанографического центра, сказал: "Океан критически важен для будущего нашей экономики. Девять миллиардов человек нуждаются в нем, как в источнике продовольствия. А нам так мало известно о его нынешнем состоянии".

Документ также подчеркивает многообразие угроз, которым подвергается океан: здесь и пестициды в сточных водах, и удобрения с ферм, и промышленные токсины, и отходы фармацевтических производств.

В докладе отмечаются многие проблемы, в том числе выражается обеспокоенность по поводу пластикового мусора, объемы которого в океане, по прогнозам, будут расти в период между 2015 и 2025 годами. Его авторы считают необходимым объединение усилий нескольких ведомств в рамках общей политики освоения и охраны океана.

Авторы подчеркивают, что если правительствам удастся найти пути спасения биологического разнообразия океана, они могут получить многочисленные выгоды от его освоения, в том числе новые сырьевые ресурсы, или даже лекарство от рака.

Согласно прогнозам авторов исследования, самыми динамично развивающимися отраслями "океанской экономики" станут использование энергии морского ветра, разведение и выращивание различных аквакультур (рыбы, водорослей и др.) и переработка рыбы. Ожидается также увеличение объемов промышленного лова рыбы.

Ранее НВ сообщало, что в водах Земли находится около 5,25 триллионов частиц мусора. Новозеландские исследователи в ходе 24 экспедиций создали интерактивную карту мира, которая иллюстрирует количество пластиковых отходов.