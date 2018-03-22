Генетики расшифровали ДНК мумии "пришельца" из пустыни Атакама

Исследователи из Калифорнии полагают, что поставили точку в дискуссии о происхождении Аты, мумифицированного младенца, который был найден в чилийской пустыне.

Новые данные не только опровергли инопланетное происхождение мумии Ата, но и помогли объяснить ее необычный облик, сообщает National Geographic.

Остатки Аты были найдены в 2003 году в Ла-Нории, старом городке по добыче нитратов. Останки были завернуты в белое полотно, связанное фиолетовой лентой. Скелет был удивительным во многих отношениях. Он имел около 15 сантиметров в высоту, но кости имели некоторые особенности ребенка в возрасте от шести до восьми лет. Вместо обычных 12 пар ребер у Ата было всего 10 пар. Голова имела форму конуса.

Образцы костного мозга мумии были переданы иммунологу Гарри Нолану в Стэнфордском университете в Пало-Альто, Калифорния. Команда Нолана определила ДНК Аты и сделала вывод, что ее генетический материал был от человека, а не от инопланетян.

"Как только мы поняли, что это был человек, следующим шагом было понять, как он мог так выглядеть", - говорит Гарри Нолан.

Поэтому Нолан работал с генетическими исследователями в Стэнфорде и командой биолога Атуль Бутте из Калифорнийского университета в Сан-Франциско для анализа генома Аты. Согласно их новому исследованию, мутации присутствуют в семи генах Аты, которые отвечают за рост человека. Нолан теперь считает, что эта комбинация мутаций вызвала тяжелые скелетные аномалии Аты, включая ее необычно быстрый рост костей. Он говорит, что Ата, скорее всего, является человеческим плодом, который был либо мертворожден, либо умер вскоре после рождения.

Все люди, включая Ату, могут иметь много разных генетических мутаций. Но обычно только одна из этих мутаций фактически вызывает болезнь ребенка. Генетик Фоузан Алкурая говорит, что семь подобных мутаций у одного человека это "практически неслыханно".

Также анализ ДНК показал, что мать мумии совершенно определенно была родом с западного побережья Южной Америки, то есть, по всей видимости, чилийкой. Любая из мутаций Аты могла присутствовать в ДНК ее родителей, но в таком случае являлась безвредной, потому что, в отличие от Ата, ее родители жили достаточно долго, чтобы зачать ребенка.

"Родители не просто выбросили тело, она была тщательно завернута и уложена на землю. Кто-то думал, что это важно. Это был по-настоящему их ребенок. Мне кажется, что его тело следует вернуть в Чили и похоронить, следуя традициям местных народов", — заявил Гарри Нолан.

Дальнейшее изучение ДНК "пришельца", по мнению исследователей, поможет раскрыть причины развития многих врожденных болезней, связанных со скелетом, и найти потенциальные способы их лечения.