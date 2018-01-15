Физики уверяют, что создали устройство, которое генерирует "отрицательную массу"

Ученые из США создали, по их словам, первое устройство, которое способно генерировать частицы, ведущие себя так, как будто они имеют отрицательную массу.

Эффект отрицательной массы демонстрируют квазичастицы, которые получаются путем слияния фотонов лазерного света с экситонами, возникающими в полупроводниковом материале, пишет Science Alert.

Конструкция нового устройства напоминает конструкцию обычного лазера. Свет направляется в промежуток между парой параллельных зеркал. Между ними помещен очень тонкий слой полупроводникового материала, который взаимодействует со светом, попавшим внутрь оптической ловушки. В полупроводнике возникает новый тип элементарных частиц - экситоны, которые объединяются с фотонами света и формируют квазичастицы, называемые поляритонами, которые, как раз и демонстрируют эффект отрицательной массы.

"Эти опыты видятся интересными и увлекательными с точки зрения физики. Но оказывается, устройство, которое мы создали, представляет способ генерации лазерного света с приращением небольшого количества энергии", - говорит Ник Вамивакас, профессор квантовой оптики при отделе оптической физики при Университете Рочестера.

Вамивакас объясняет, что, поляритон - это объект, по своим свойствам близкий к объекту с отрицательной массой. Если приложить к нему силу, то данный объект не будет втягиваться, а наоборот, вытягиваться.

"Эти преобразования могут свести с ума обычного человека, но если этого не случится, то человека доконает полученный результат. Если отрицательный поляритон потянуть или толкнуть, он начнет двигаться в направлении, противоположном тому, которое подсказывает человеку ему интуиция", - рассказывает Ник Вамивакас.

Полученный результат – низкоэнергетический лазер – стал на данный момент первым шагом специалистов-физиков из Рочестера к созданию полноценных искусственных объектов с отрицательной массой.

Ранее НВ сообщало, что американские ученые подтвердили существование вещества экситония, которое является конденсатом экситонов — связанных друг с другом электронов и "дырок". Экситоний это довольно экзотический конденсат, который проявляет макроскопические квантовые явления, такие как сверхпроводимость или сверхтекучесть. Он состоит из экситонов, частиц, которые образованы из маловероятного слияния эвакуированного электрона и дыры, которую он оставляет. Дыра при этом ведет себя как заряженная частица.