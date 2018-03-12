Эксперты выяснили, где погибла знаменитая летчица Амелия Эрхарт

Американский исследователь полагает, что приблизился к разгадке тайны исчезновения Амелии Эрхарт - первой женщины, перелетевшей через Атлантический океан и пропавшей в 1937 году.

Исследование обнаруженных 77 лет назад костей указывает на то, что Амелия Эрхарт скончалась на острове Никумароро, сообщает BBC.

Исследователь Ричард Джанц из университета Теннесси утверждает, что человеческие останки, обнаруженные в 1940 году на острове Никумароро в тихоокеанском государстве Кирибати, скорее всего, принадлежали знаменитой американской летчице. Ричард Джанц сравнил измерения костей с данными Амелии Эрхарт и пришел к выводу, что метрики костей совпадают с параметрами летчицы на 99%.

Останки были обнаружены в 1940 году, но в 1941 специалисты решили, что это кости мужчины. В 1940 году британская экспедиция обнаружила на острове череп, женский ботинок и инструмент, которым пользовался ее навигатор Фред Нунан, а также бутылку травяного ликера Бенедиктин - его Эрхарт часто брала с собой в полет. В общей сложности было найдено 13 костей, которые затем были отправлены на Фиджи, где доктор Д.В. Худлесс пришел к выводу, что это останки мужчины.

Профессор Джанц уверен, что тогда эксперты пришли к неправильному выводу, ибо в те времена судебная остеология была слабо развита. Сами кости, найденные на Никумароро, исчезли, а профессор Джанц использовал измерения костей, сделанные доктором Худлессом. При помощи современной компьютерной программы Fordisc, широко используемой сейчас в судебно-медицинской антропологии, он сравнил эти измерения с известными данными о росте, весе и другими параметрами тела Эрхарт.

Группа исследователей во главе с Джанцем обратилась к существующим фотографиям Эрхарт, данным ее водительских прав и свидетельства пилота для того, чтобы определить, совпадают ли пропорции ее тела с данными найденных останков. Исследователи также прибегли к услугам швеи, специализирующейся на одежде прошлого, чтобы определить длину внутреннего шва брюк и обхват талии штанов, которые носила Эрхарт.

"Результаты анализа указывают, что Эрхарт ближе к найденным на Никумароро костям, чем 99% человек, произвольно выбранных из большой базы данных", - говорится в докладе доктора Джанца.

Останки принадлежали женщине, которая, как и Эрхарт, была европейского происхождения и выше среднего роста.

"Это дает серьезные основания полагать, что найденные на Никумароро останки принадлежат Амелии Эрхарт. Пока не будут предъявлены окончательные доказательства, что это не ее останки, наиболее убедительным аргументом остается, что это останки Амелии Эрхарт", - пишет Джанц.

Добавим, Амелия Эрхарт в мае 1932 года совершила первый успешный одиночный полет через Атлантику после успеха Чарльза Линдберга в 1927 году. После этого Эрхарт стала самой известной женщиной-пилотом в мире. В 2009 году о летчице вышел биографический фильм "Амелия", с Хилари Суонк в главной роли.

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