Эксперты NASA заявили о рекордном сокращении льдов Арктики

Арктический морской лед достиг своего годового максимального значения 17 марта, но его площадь - одна из самых маленьких за все время наблюдений.

Это всего на 60 тысяч квадратных километров больше, чем зарегистрированный в прошлом году показатель, сообщается на официальном сайте NASA.

Такие значения, как отмечают климатологи, продолжают 13-летний тренд по сокращению площади льда во время зимних месяцев, который можент быть связан с аномально высокими температурами декабря, января и февраля в Арктике и по всему северному полушарию в целом.

"Арктический морской ледяной покров продолжает уменьшаться, и это связано с продолжающимся потеплением в Арктике. Это улица с двусторонним движением: потепление означает, что образуется меньше льда, и больше льда будет таять, но также, потому что меньше льда, меньше солнечного излучения отражается, и это способствует потеплению", - сказала Клэр Паркинсон, старший ученый-климатолог Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Этой зимой ученые зафиксировали повторяющиеся теплые эпизоды, причем в некоторых регионах температура поднимается более чем на 40 градусов выше среднего. На Северном полюсе даже фиксировались температуры выше точки замерзания в течение нескольких дней в феврале.

17 марта арктический морской ледяной покров достиг максимума в 5,59 миллионов квадратных миль (14,48 миллиона квадратных километров), что делает его вторым самым низким максимальным рекордным показателем.

Уменьшение арктического морского ледяного покрова имеет множество последствий: от изменения климата и погодных условий до воздействия на растения и животных, зависящих от льда, и на коренных народов, которые полагаются на них. Исчезающий лед также изменяет маршруты судоходства, усиливает эрозию берегов и влияет на циркуляцию океана.

Серьезную угрозу для ледовой шапки Арктики, по словам ученых NASA, сегодня представляют не только аномально высокие температуры, но и крупные трещины, появившиеся в многолетних льдах у берегов Гренландии в конце зимы.

"Многое будет зависеть от того, какие ветровые и температурные условия будут весной и летом", - сказала Клэр Паркинсон.