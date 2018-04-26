Древние люди могли охотиться на гигантских ленивцев - ученые

Новые находки в США показывают, что древние люди когда-то охотились на гигантских ленивцев - мегетариев.

Предположение подтверждается тем, что в Национальном парке Белые пески в Нью-Мексико нашли следы древних людей внутри следов мегатериев, говорится в статье USA Today.

Гигантские ленивцы обитали в Северной и Южной Америке и были мало похожи на живущих сегодня потомков. Эти крупные млекопитающие жили на земле, обладали длинными и мощными когтями и были сопоставимы по величине со слонами.

Долгое время причиной вымирания мегатериев считалось резкое изменение климата в конце последнего ледникового периода. Потепление вызвало во многих местах изменение осадочного режима, таяние ледников и повышение уровня моря.

Некоторые ученые придерживаются мнения, что многие виды животных, в том числе и гигантские ленивцы, не смогли достаточно быстро приспособиться к новым внешним условиям. Однако теперь предполагается, что на этих животных велась охота. Вероятно, они были легкой добычей, так как передвигались весьма медленно.

"В конце ледникового периода многие из этих животных вымерли. Были ли человеческие охотники причиной этого исчезновения? Следы на белых песках помогают нам ответить на этот вопрос, показывая, как древние охотники преследовали и нападали на этих страшных животных", - говорит руководитель исследовательской группы, профессор Мэтью Беннетт.

Ученым удалось обнаружить целую цепочку из как минимум 10 следов, которые свидетельствуют о том, что один из древних людей повторял шаги гигантского ленивца. Кроме того, в конце дорожки исследователи обнаружили совсем другую серию отпечатков, которые свидетельствуют о том, что животное поворачивалось, вставало на задние лапы и размахивало когтями. Также на земле остались следы второго человека, который приблизился к ленивцу с другой стороны.

По мнению палеонтологов, в заповеднике сохранились свидетельства древней охоты. Человек, который следовал по следам ленивца, должен был отвлечь животное для того, чтобы другой охотник приблизился к нему со спины. В пользу предположения говорит то, что следы были свежими.

Это противостояние охотников и ленивцев прошло более 11 700 лет назад, говорится в исследовании. Ледниковый период закончился около 11 700 лет назад, и летопись ископаемых наземных ленивцев показала, что к этому времени они вымерли.