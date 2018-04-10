Датировка сдвигается. В Саудовской Аравии нашли останки человека возрастом 95−86 тысяч лет

Ученые Оксфордского университета обнаружили на Аравийском полуострове фалангу пальца древнего человека. Возраст находки составляет около ста тысяч лет.

Раньше считалось, что люди покинули африканский континент на 20 тысяч лет позже, сообщает израильское издание Haaretz.

До недавнего времени консенсусная теория заключалась в том, что Homo sapiens покинул Африку в ходе массовой миграции около 60 000 лет назад. Затем стали набираться данные о том, что люди начали выходить из континента гораздо раньше, небольшими группами охотников-собирателей.

В частности, исследователи нашли фалангу пальца в регионе Аль-Вуста в пустыне Нефуд на севере Саудовской Аравии. Датировка с помощью уран-ториевого, люминесцентного методов и метода электронного парамагнитного резонанса показала, что возраст кости достигает 86-95 тысяч лет. Таким образом было получено свидетельство того, что человек современного типа присутствовал в этом регионе раньше, чем считалось.

"Окаменелость Аль-Вуста доказывает, что современные люди достигли Аравии 90 000 лет назад. Интересно, что каменные инструменты, связанные с Аль-Вуста, обнаружены в более ранних слоях, более 200 000 лет назад. Данные Аль-Вуста показывают, что происходили ранние миграции, но эта миграция была гораздо более обширной, чем считалось ранее", - рассказал Haaretz археолог из Университета Оксфорда профессор Михаэль Петралья.

По его словам, подробный морфологический и сравнительный анализ показал, что кость пальца хорошо попадает в диапазон изменений, характерный для Homo sapiens и при этом она вне диапазона неандертальцев. Некоторые аномалии в поперечном разрезе кости объяснялись стрессом от интенсивной физической активности, что частично объясняется усилиями древних людей по адаптации в этом регионе.

Исследователи предполагают, что люди перешли в Аравию через современное Красное море, которое в то время было "немного шире реки". В то время климат на Аравийском полуострове был влажным, с сотнями рек и озер. В частности, по мнению археологов, местность является высохшим озером.

"Поскольку Homo sapiens распространились из Африки, они столкнулись с очень разными экологическими ситуациями в Леванте и Аравии. По мере того, как они шли в Восточную Азию, они сталкивались с изменениями в экологических условиях и значительными вариациями сезонности. Вопрос на миллион заключается в том, что случилось с этими людьми, когда реки и озера Аравии высохли", - говорит Михаэль Петралья.