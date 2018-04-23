Бывший мэр Нью-Йорка готов финансировать Парижское соглашение по климату вместо США

Экс-мэр Нью-Йорка, владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг пообещал выделить 4,5 миллиона долларов на уплату взноса США в рамках Парижского соглашения о климате.

Блумберг надеется, что США вернутся к Парижскому соглашению, а пока, по его словам, он чувствует ответственность за взятые обязательства, поэтому готов оплатить американский взнос, сообщает BBC.

"Америка, подписывая соглашение, взяла на себя определенные обязательства. И я, как американец, чувствую ответственность за это обещание", - сказал Блумберг в эфире CBC.

Трамп в начале 2018 года смягчил риторику и дал понять, что США, возможно, могут вновь присоединиться к соглашению, на более выгодных условиях.

"Трамп часто меняет свои решения, это верно. Америка - большой игрок, и мы должны пойти и помочь миру не допустить катастрофы", - сказал Блумберг.

Летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, было принято в декабре 2015 года в Париже. 195 стран-участниц данного соглашения обязались сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на два градуса Цельсия. В идеале рост температуры в среднем не должен превышать полтора градуса. В то же время каждая из стран должна самостоятельно определять свою политику по сокращению выбросов углекислого газа.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно пройти ратификацию в 55 странах, вместе вырабатывающих минимум 55% мирового объема парниковых газов. США планировали ратифицировать соглашение уже в 2016 году. Ожидается, что отказ США существенно замедлит процесс вступления Парижского соглашения в силу.