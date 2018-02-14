Британский физик сфотографировал один атом на обычную камеру

Аспирант Оксфордского университета Дэвид Надлингер сфотографировал светящийся атом в сложной сети лабораторных машин.

Фотография атома стронция была сделана на камеру Canon, сообщает сайт конкурса научных фотографий EPSRC.

Снимок ученого получил название "Одиночный атом в ионной ловушке". Кадр сделан через окно камеры сверхвысокого вакуума, в которой находится ионная ловушка на фотоаппарат Canon 5D Mk II.

"Идея увидеть один атом невооруженным глазом поразила меня. Это как прямой внутренний мост между миниатюрным квантовым миром и нашей макроскопической реальностью. Расчет показал, что цифры на моей стороне, и когда я отправился в лабораторию с камерой и треногами в одно спокойное воскресенье, я был вознагражден этой картинкой маленькой, бледно-голубой точки", - рассказал автор снимка Дэвид Надлингер.

Организаторы конкурса отмечают, что подобные охлажденные лазером атомные ионы представляют собой идеальную платформу для изучения свойств квантовой физики. Они также служат чрезвычайно точными атомными часами и сенсорами. Возможно, в будущем их будут использовать в квантовых компьютерах.

"Работа "Одиночный атом в ионной ловушке" Дэвида Надлингера из Оксфордского университета показывает атом, удерживаемый полями, исходящими от окружающих его металлических электродов. Расстояние между маленькими наконечниками игл составляет около двух миллиметров. При освещении лазером правильного сине-фиолетового цвета атом поглощает и повторно излучает световые частицы достаточно быстро, чтобы обычная камера с большой выдержкой могла сделать его снимок", - объясняют организаторы конкурса.

Конкурс фотографий EPSRC проводился в пяти категориях, в каждой из которых определялись трое призеров. Работа Дэвида Надлингера взяла первое место в категории "Оборудование и аппаратура".

Добавим, что оригинальную фотографию можно увидеть здесь >>.