Битва варваров. В Дании нашли массовое захоронение древних воинов

Археологи обнаружили в болотистой местности Дании следы ожесточенной битвы, которая бушевала в первом веке нашей эры.

Исследователи из Орхусского университета и музея Моесгарда раскопали 2095 костей и фрагментов костей в долине реки Иллеруп в Дании. Они были рассеяны на площади около 75 гектаров, пишет Science Alert.

В целом, кости относились как минимумк 82 людям, в основном молодым взрослым мужчинам. Но, исходя из распределения костей, общее число участников битвы оценивается как минимум в 380 человек. Это число значительно выше, чем население любой деревни в этом районе в то время, что предполагает, что боевые группы были набраны из многих деревень, что потребовало бы больших организационных навыков.

Как археологи узнали, что кости были на месте битвы? На многих костях были признаки травмы, которая не зажила, что свидетельствует о том, что они появились незадолго до смерти. Радиоуглеродное датирование связывало их с одним событием; кроме того, в отложениях были обнаружены остатки вооружения: мечи, копья, щиты и ножи.

Но битва не происходила около реки. Кости, вероятно, были перенесены туда позже - о чем свидетельствуют следы животных, вырезанные метки и размещение некоторых костей, таких как четыре кости таза, нанизанные на палку.

"Следы от зубов показывают, что животные обгладывали кости на протяжении полугода-года, в течение этого времени тела успели разложиться. Нанизанные на палку тазовые кости показывают, что останки были намеренно собраны тогда, когда от них остались лишь скелеты", - пишут исследователи в своей статье.

По словам исследователей, все эти факторы могут говорить о ритуале, который связан с телами погибших. В римских источниках того времени есть упоминания о ритуальном отношении к погребению воинов, но археологические находки мест сражений того времени чрезвычайно редки.

"Это однозначные свидетельства, что у северных германских племен были систематичные и преднамеренные процедуры очистки полей сражения. Практика расчленения тел, изменения и перераспределения костей указывают на ритуальный характер отношения к человеческим останкам", — заключают авторы.