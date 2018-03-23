Биологи открыли десятки видов рыб в "сумеречной зоне" Карибского моря

Ученые из Смитсоновского института тропических исследований (США) обнаружили в Карибском море на глубине между 130 и 300 метров новую "сумеречную зону", полную ранее неизвестных видов рыб.

Такая зона может стать жизненно важным убежищем для многих видов рыб, так как более мелкие районы находятся под угрозой изменения климата, пишет Science Alert.

На глубине около 300 метров очень мало света, явно недостаточно для поддержки водорослевых симбионтов, на которых полагаются кораллы. Таким образом, открытие рифоподобных рыб было чем-то неожиданным - известный диапазон глубин их обитания удвоился. Судя по всему, многие виды рыб, живущих в рифах, имеют двойной диапазон глубины, что является механизмом, необходимым для выживания: из-за климатических изменений и разрушения рифов морские обитатели мигрируют глубоко под воду.

В ходе 80 погружений батискафа под названием Curasub на глубину до 310 метров специалисты зафиксировали присутствие около 4500 рыб, относящихся к 71 виду. Исследователи обнаружили шесть новых родов и около 30 новых видов рыб и беспозвоночных.

"Из каждых пяти рыб, которые мы находим в этой зоне Карибского моря, одна является новым видом. Пока моим любимым является вид Haptoclinus dropi", - сказал Росс Робертсон, морской биолог Смитсоновского института, соавтор нового исследования.

Многие из новых находок все еще ждут официального анализа и описания, но новые данные опровергают предыдущее убеждение ученых о том, что после мезофотонной зоны экосистемы немедленно переходят к экосистемам глубокого моря. Сумеречная (рипифотическая) зона - это своего рода "недостающее звено" между зонами рифов среднего света и темным океаном внизу, известным как афотическая зона.

"По оценкам, 95 процентов пригодного для жизни пространства на нашей планете находится в океане, но только часть этого пространства была исследована. Это понятно для районов, которые находятся на расстоянии тысяч километров от берега или на недосягаемой глубине. Но тропические глубокие рифы находятся чуть ниже популярных, хорошо изученных мелководных рифов", - сказал ведущий автор исследования Кэрол Болдуин из Смитсоновского национального музея естественной истории.

Ранее НВ сообщало, что ученые из Лаборатории компьютерной науки и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) представили мягкую роботизированную рыбу, получившую имя SoFi. Робота уже испытали в коралловых рифах в Тихом океане в районе Фиджи на глубине более 15 метров.