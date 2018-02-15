Археологи установили личность египетской "кричащей мумии"

Найденная в Египте "кричащая мумия", судя по анализу ДНК, оказалась принцем Пентевером, который собирался убить своего отца-фараона.

Исторические записи и следы на шее кричащей мумии, подтверждают, что принц был приговорен к повешению за заговор против фараона Рамзеса III, пишет Independent.

"Кричащую мумию" обнаружили французские археологи в 1886 году в окрестностях Луксора в мемориальном комплексе Дейр-эль-Бахри.

Мужские останки считаются странными, потому что они фактически не мумифицированы, несмотря на то, что они похоронены рядом с мумиями королевской семьи. Мумификация - сложный процесс, который включает в себя удаление внутренних органов и бальзамирование тела. Вместо этого труп был просто высушен и обернут овчиной вместо тонкого полотна. По мнению экспертов, овчина считалась нечистой у древних египтян.

"В сознании древнего египтянина, овчиной надо покрыть человека, если он не был чист, если он делал что-то плохое в своей жизни. Мы никогда не видели такую ​​мумию. Это ненормально, и это говорит нам, что что-то случилось", - признался один из участников исследования, доктор Захи Хавасс, бывший глава министерства древностей Египта.

Анализ ДНК, следы на трупе и способ его погребения в совокупности свидетельствуют о том, что мумия действительно принадлежит опальному принцу. В частности, сравнение ДНК, извлеченной из костей как неопознанной мумии, так и Рамзеса III, указывает, что "Кричащая мумия" - сын фараона Рамзеса III.

По мнению ученых, принца Пентевера хоть и похоронили в королевской усыпальнице, но за участие в заговоре против отца не воздали почестей и лишили традиционного ритуала погребения. Смерть принца относится к 1153 году до нашей эры.