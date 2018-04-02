Археологи обнаружили на северо-западе Китая сотни артефактов возрастом порядка четырех тысяч лет

В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая ученые обнаружили более 500 артефактов возрастом приблизительно 4000 лет.

Среди находок - глиняная посуда, изделия из камня и костей, различные сосуды и орудия труда, сообщает агентство Синьхуа.

Раскопки проходили на территории древних руин Хунхэ, расположенных вдоль реки Нэньцзян в городе Цицикар. Считается, что древнее поселение было основано еще в эпоху неолита. Результаты раскопок позволили опровергнуть предположение о том, что племена, которые жили на северо-западе Китая, не имели крупных постоянных стоянок.

"Эти открытия предоставили доказательства сложной деятельности человека в поздний неолитический период в северо-восточном Китае", - сказал руководитель раскопок Чжан Вэй, заместитель начальника местного института культурного наследия.

На месте руин были также обнаружены кольцеобразные траншеи, похожие на крепостные рвы, которые, скорее всего, использовались для оборонительных целей. Это свидетельствует о наличии межплеменных конфликтов уже в тот период.

Также журналисты Синьхуа отмечают, что археологи в результате годовых раскопок обнаружили на развалинах Шимао в провинции Шэньси в Северо-Западном Китае крупную глиняную скульптуру орла возрастом около 4000 лет. Были раскопаны также свыше 10 тысяч костяных игл и более 100 фрагментов гадательных костей.

Ранее НВ сообщало, что команда археологов из Монреаля в сотрудничестве с китайскими коллегами нашла семь костяных инструментов в поселении древних людей в провинции Хэнань на востоке Китая. Анализ этих инструментов показывает, что методы изготовления орудий, освоенные доисторическими людьми, были более сложными, чем считалось ранее.