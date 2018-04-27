Археологи нашли в Швеции следы массового убийства

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Скелет подростка 15 лет с места массового убийства в Швеции
Фото: Alfsdotter et al./Antiquity

Скелет подростка 15 лет с места массового убийства в Швеции

Шведские ученые нашли древнее захоронение людей, которые стали жертвами массового убийства более полутора тысяч лет назад.

Около 450 года нашей эры неизвестные штурмовали небольшую, процветающую деревню Сандби-Борг на берегу острова Оланд и убивали всех жителей, пишет Science Alert

Деревня находилась недалеко от береговой линии, там было около 50 домов, окруженных стенами высотой от 4 до 5 метров. Там проживало от 200 до 250 человек. V век в Европе - это время Великого переселения народов, так что кто убил жителей деревни - остается загадкой.

Пока на месте массового убийства раскопаны только три дома, но страшные находки впечатляют уже сейчас. Скелеты имеют следы ударов тупым предметом, а их позы указывают на то, что они умерли внезапно или оставались без сознания до смерти. Были обнаружены частично обуглившиеся останки пятилетнего ребенка и младенца. Один скелет — подросток не старше 15 лет — опустил ноги на живот другого. Вероятно, он споткнулся о мертвое тело и упал.

Также интересно, что на скелетах нет следов повреждений, типичных для битв того времени.

"Повреждения, напоминающие общие боевые травмы, обычно возникающие при столкновении с противником, до сих пор не были идентифицированы. Эта закономерность приводит нас к выводу, что захватчиков было много, они одновременно проникли в дома, и некоторые их жертвы были не в состоянии себя защитить", - отмечают авторы работы.

Еще более любопытно то, что местность изобилует сокровищами. На развалинах деревни были найдены золотые монеты, стеклянные бусины, позолоченные броши, кольца и серебряные кулоны высокого качества. Однако, оружия найдено не было. То есть те, кто уничтожил деревню Сандби-Борг, не занимались грабежом, но, возможно, захватили мечи и другое оружие в качестве трофеев.

Более того: никто из современников никогда не посещал этот участок, чтобы грабить дома или забирать драгоценности с тел погибших. Жертвы остались там, где они упали, деревня была заброшена, пока крыши домов не рухнули. А нынешние жители острова Оланд просили археологов держаться подальше от этого места.

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