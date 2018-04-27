Археологи нашли в Швеции следы массового убийства

Шведские ученые нашли древнее захоронение людей, которые стали жертвами массового убийства более полутора тысяч лет назад.

Около 450 года нашей эры неизвестные штурмовали небольшую, процветающую деревню Сандби-Борг на берегу острова Оланд и убивали всех жителей, пишет Science Alert.

Деревня находилась недалеко от береговой линии, там было около 50 домов, окруженных стенами высотой от 4 до 5 метров. Там проживало от 200 до 250 человек. V век в Европе - это время Великого переселения народов, так что кто убил жителей деревни - остается загадкой.

Пока на месте массового убийства раскопаны только три дома, но страшные находки впечатляют уже сейчас. Скелеты имеют следы ударов тупым предметом, а их позы указывают на то, что они умерли внезапно или оставались без сознания до смерти. Были обнаружены частично обуглившиеся останки пятилетнего ребенка и младенца. Один скелет — подросток не старше 15 лет — опустил ноги на живот другого. Вероятно, он споткнулся о мертвое тело и упал.

Также интересно, что на скелетах нет следов повреждений, типичных для битв того времени.

"Повреждения, напоминающие общие боевые травмы, обычно возникающие при столкновении с противником, до сих пор не были идентифицированы. Эта закономерность приводит нас к выводу, что захватчиков было много, они одновременно проникли в дома, и некоторые их жертвы были не в состоянии себя защитить", - отмечают авторы работы.

Еще более любопытно то, что местность изобилует сокровищами. На развалинах деревни были найдены золотые монеты, стеклянные бусины, позолоченные броши, кольца и серебряные кулоны высокого качества. Однако, оружия найдено не было. То есть те, кто уничтожил деревню Сандби-Борг, не занимались грабежом, но, возможно, захватили мечи и другое оружие в качестве трофеев.

Более того: никто из современников никогда не посещал этот участок, чтобы грабить дома или забирать драгоценности с тел погибших. Жертвы остались там, где они упали, деревня была заброшена, пока крыши домов не рухнули. А нынешние жители острова Оланд просили археологов держаться подальше от этого места.