Археологи нашли в Мексике необычное кольцевое захоронение

В ходе раскопок в районе Тлалпан в столице Мексики археологи нашли десять человеческих скелетов, которые были уложены по спирали.

Отмечается, что захоронение отдаленно напоминает галактику Млечный путь, пишет Science Alert.

Археолог Химена Ривера Эскамилла, который вел раскопки, предполагает, что переплетение найденных костей - это часть ритуальной церемонии. "Одна голова была на груди другого, а руки одного скелета были помещены на спину другого", - объясняет Эскамилла.

По словам антрополога, скелеты происходят из группы, которая проживала в этом районе в течение 500 лет в период между 700 и 400 годами до нашей эры. Как предполагают эксперты, могиле приблизительно 2400 лет. Это первое захоронение доклассического периода, которое удалось найти.

Судя по всему, большинство скелетов принадлежат молодым людям. Также среди останков были обнаружены кости ребенка в возрасте от 3 до 5 лет и младенца приблизительно месячного возраста. Пока идентифицированы два женских и один мужской скелет.

Некоторые из черепов и зубов были умышленно деформированы. Это известная практика среди обществ Центральной Америки, которая может указывать на социальный статус, пол или попытки обожествления умерших.

Как погибли эти 10 человек и умерли ли они вместе, ученым еще предстоит выяснить. Если это удастся установить, находка станет важной иллюстрацией того, как жили и умирали люди в древних сообществах.

Ранее НВ сообщало, что ученые обнаружили руины более 60 тысяч построек, которые были спрятаны в джунглях на севере Гватемалы. Помимо сотен ранее известных объектов, лидарные изображения показали приподнятые над уровнем земли дороги, которые соединяли городские центры с карьерами. Такие дороги были хорошо проходимы даже в сезон дождей и использовались, видимо, как торговые пути.