Археологи нашли в Италии скелет средневекового мужчины с рукой-ножом

Итальянские арехологи обнаружили в Ломбардии скелет VI–VIII веков, который принадлежал мужчине с ножом вместо ампутированого предплечья, сообщает Science Alert.

Ученые считают, что мужчине в момент смерти было около 47 лет. Правая рука была ампутирована при жизни – либо по медицинским показаниям, например после перелома, либо в схватке.

Анализ показал, что из-за протеза кости предплечья деформировались. Кости плеча также изогнулись, что говорит, вероятно, о том, что мужчина постоянно удерживал руку в неестественной позе.

В статье, опубликованной в журнале Итальянского института антропологии, указывается, что мужчина постоянно подносил нож-протез к зубам. Возможно, он зубами затягивал ремни, фиксирующие протез, а может, просто ковырялся во рту. В любом случае, ученые заметили, что его зубы сильно сточены. Не исключено, что таким образом он и занес инфекцию, от которой умер.

Впрочем, специалисты отмечают, что ему удалось прожить с ножом вместо руки долгое время, что удивительно для того времени, когда не существовало антибиотиков.

Напомним, что недавно ученые выяснили происхождение вытянутых женских черепов, найденных на территории Баварии. Черепа принадлежали невестам с юга Европы, которых привозили в Германию в V-VI веках.