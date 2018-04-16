Археологи нашли в Африке древние тексты на таинственном языке кушитов

Ученые обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке.

Раскопки проводились исследовательской группой из представителей Французского национального центра научных исследований и Французской археологической службы Суданской службы древностей, сообщает Science Alert.

Раскопки проводились в местности Седеинга, на западном берегу Нила, недалеко от границы Судана с Египтом. В древности Седеинга лежала на пути, связывающем Египет с Мероэ – столицей государства Куш. Некрополь Седеинги занимает не менее 25 гектаров и насчитывает по меньшей мере 80 пирамид и более сотни гробниц.

Древние тексты располагаются на гробницах, притолоках и стеллах и написаны на мероитском языке, который использовался примерно со II века до нашей эры до V века нашей эры в Нубии и северном Судане.

"Эта система письменности, старейшая в странах южнее Сахары, по-прежнему в основном не поддается нашему пониманию. Хотя погребальные тексты с очень небольшим количеством вариаций довольно хорошо известны и могут быть практически полностью переведены, другие категории текстов часто остаются неясными. В этом контексте каждый новый текст имеет значение, поскольку они могут пролить свет на что-то новое", - сказал руководитель раскопок Винсент Франциньи.

Большая часть памятников мероитского языка представляет собой заупокойные тексты, они обращены к кушитским и египетским богам. Среди новых текстов тоже большинство относится к погребальному жанру. В них сообщаются имена умершего и его родителей, рассказывается о его биографии, в том числе о роде занятий, должностях и карьере в царстве Куш.

Также ученые отметили большое количество памятников, посвященных знатным женщинам. Одна из найденных стел была установлена в честь госпожи Маливарасе, матери правителя города Фараса. Такая находка служит доказательством того, что женщин в Нубии ценили гораздо больше, чем в Египте.

Одной из значительных находок была монументальная часовня с изображением Маат, египетской богини закона, баланса, порядка, гармонии, мира и справедливости. Часовня датируется II веком н.э. и является первым известным сохранившимся изображением богини, которая демонстрирует ее африканские черты.

"В нубийском королевстве Мероэ, в частности, некоторые египетские культурные и религиозные концепции были заимствованы и адаптированы к местным традициям. Эти люди были очень избирательны в отношении того, что они могли брать, чтобы служить целям своей королевской семьи", - сказал Винсент Франциньи.

Ранее НВ рассказывало о том, что исследователи обнаружили следы влияния людей на природу Центральной Африки примерно 2600 лет назад. Исследовательская группа изучила осадок в озерах в южной части Камеруна, чтобы решить загадку "кризиса тропических лесов". Они обнаружили, что радикальная трансформация экосистемы тропических лесов в это время не была результатом климатических изменений, ее причиной было человечество.