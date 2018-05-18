Археологи нашли под Иерусалимом свидетельство древней вендетты

В Иерусалимских горах ученые нашли череп и кисть правой руки, которые, по мнению специалистов, являются самым древним материальным свидетельством кровной мести.

Исследования проводились группой археологов под руководством профессора Бар-иланского университета Боаза Зиссу, сообщает newsru.co.il.

При помощи антрополога из Управления древностей доктора Йоси Нагара и специалиста Национального центра судебно-медицинской медицины доктора Хаима Коэна было установлено, что речь идет об останках мужчины в возрасте 25-40 лет, который жил в X-XI веках нашей эры – около тысячи лет назад.

"Он погиб от удара мечом – такой удар убивает на месте. Но на черепе в районе макушки мы обнаружили следы двух серьезных травм, которые впоследствии зажили. Это означает, что мужчина задолго до смерти подвергался нападению", - отмечают эксперты.

В ходе экспертизы было установлено, что череп совпадает со строением головы бедуинов. Как известно из письменных источников, бедуины, пришедшие с территории современной Иордании, населяли в тот период район Иерусалимских гор. Среди них была распространена кровная месть.

Как сообщает пресс-служба Управления древностей, известен текст начала прошлого века, в котором бедуин, совершивший обряд вендетты, приносит отрубленную голову и кисть жертвы, чтобы доказать: он восстановил честь своего рода. Ученые уверены, что это позволяет говорить о первом подтвержденном "уликами" случае кровной мести.

Ранее НВ сообщало, что на северном берегу Галилейского моря израильские археологи, вероятно, нашли римский город Юлия. К таким выводам ученые пришли, обнаружив во время раскопок следы римской бани.

"Это означает, что там находился город, а не просто рыбацкая деревушка. Баня свидетельствует о существовании городской культуры", — говорит автор исследования, доктор Мордехай Авиам.