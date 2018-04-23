Археологи нашли новые доказательства раннего появления варягов на Руси

После раскопок в верховьях Днепра ученые полагают, что варяги появились на Руси существенно раньше, чем считалось ранее.

В поселении Гнездово нашли череп женщины, которая родилась в Скандинавии в 8-9 веках нашей эры, говорится в статье BBC.

На территории Центрального поселения археологического комплекса "Гнездово" в верховьях Днепра в 12 километрах западнее Смоленска ученые обнаружили два женских черепа. Традиционно время существования древнего поселения историки относили к X - началу XI веков. Однако, по крайней мере, один из двух черепов примерно на 100 лет старше.

Данные анализа соотношения изотопов стронция в костной ткани с высокой вероятностью указывают, что женщина скончалась между 807 и 894 годами, а родом была из Средней Швеции, возможно, из Бирки - важного центра эпохи викингов.

Изотопный анализ - мощный инструмент для исследования степени мобильности древних людей. Данные, полученные в результате изучения эмали зубов, говорят о местности, где прошло раннее детство индивида. Если впоследствии он переместился и был похоронен в местности с другим геологическим контекстом, показатели будут отличаться от локальных, и, таким образом, выдавать иноземное происхождение.

За последние годы в Гнездове путем радиоуглеродного датирования ископаемых костей и деревянных предметов уже были получены данные, позволяющие ставить вопрос о его более раннем существовании. Теперь возникло новое сильное доказательство.

"Это очень интересный и важный результат. Данные летописей, составленных столетия спустя, не всегда достоверны. Исследование археологических материалов естественно-научными методами - единственный путь, позволяющий выстраивать корректную хронологию как для отдельного памятника, так и для всей эпохи образования древнерусского государства и освоения трансконтинентального торгового пути "из варяг в греки" - говорит руководитель археологического отряда музея-заповедника "Гнездово", кандидат исторических наук Василий Новиков.

Вероятно, женщина была постоянной жительницей Гнездова из первой волны скандинавских поселенцев. Выходит, те появились не только на северо-западе Руси, но и южнее существенно раньше, чем мы думали.

"Это не одномоментное завоевание или переселение, а длительный процесс освоения ключевых пунктов для контроля над торговлей. В IX веке еще не было государственности, а были обособленные поселения, управлявшиеся группами людей, чаще всего выходцами из Скандинавии, на основе, вероятно, некоего договора с местным славянским населением. Так, должно быть, возникло и Гнездово", - поясняет Василий Новиков.

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