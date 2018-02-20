Американские ученые поставили под сомнение существование ядра Земли

Геологи предположили, что внутреннее ядро Земли не могло возникнуть 4,2 миллиарда лет назад в том виде, в котором его себе представляют ученые.

Джеймс ван Орман из университета в Кливленде и его коллеги уверены, что твердое железное ядро Земли "противоречит законам физики", сообщается в статье Science Direct.

Внутреннее ядро нашей планеты, по данным сейсмологов, представляет собой твердый шар, имеющий радиус приблизительно 1220 км. Ученые полагают, что ядро состоит из железо-никелевого сплава и ряда легких элементов. Температуру на границе внутреннего ядра оценивают примерно в 5700 К (5400°C).

"Если ядро юной Земли полностью состояло из чистой, однородной жидкости, то тогда внутреннее ядро не должно существовать в принципе, так как эта материя не могла охладиться до тех температур, при которых его формирование было возможно. В этом заключается открытый нами парадокс", — рассказывает Джеймс ван Орман.

По мнению Ормана, остается два варианта: либо ядро планеты полностью замерзло, либо оно до сих пор остается полностью жидким. Однако, оба эти варианта неверны - наша планета имеет внутреннее твердое и внешнее жидкое ядро. Разрешить парадокс американские геологи пока не могут.

Отметим, в начале 2017 года НВ писало, что шведские физики выяснили, почему ядро Земли остается твердым, несмотря на сверхвысокие температуры. Исследователи из Королевского технологического института в Швеции предполагают, что в ядре Земли существует своего рода железный сердечник.

Атомные структуры железа способны изменяться под воздействием изменения температуры и давления. При комнатной температуре и при обычном давлении железо находится в так называемой фазе объемно-центрированной кубической структуры (ОЦК) кристаллической решетки. Под высоким же давлением решетка переходит в гексагональную плотноупакованную фазу.

Как отмечают исследователи, их коллеги, скорее всего, уже видели кристаллы железа при таких условиях, однако они неправильно проинтерпретировали результаты экспериментов.