В Киеве обнаружили подпольный «ЦНАП», фальшивые документы оформляли хакеры и уклонисты 8 июня, 14:56 Злоумышленники делали фальшивые документы на съемной квартире в Киеве (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольный цех по изготовлению и продаже поддельных документов, печатей и штампов Украины и Евросоюза. Среди клиентов были хакеры и уклонисты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, организатор незаконного бизнеса предлагал своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства регистрации транспортных средств, а также акты права собственности на землю.

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Он также продавал фиктивные дипломы об окончании высших учебных заведений Украины.

Стоимость фальшивок составляла от 300 до 7000 долларов. Сумма зависела от сложности документа и срочности изготовления. Ежемесячный оборот такого нелегального «ЦНАПа» составлял более 50 документов.

Следствие установило, что незаконную деятельность организовал столичный предприниматель в съемной квартире.

Среди основных клиентов злоумышленника были уклонисты и хакеры.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям:

ч. 1 ст. 199 ( изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ;

изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ; ч. 3 ст. 358 ( подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Ему грозит до семь лет тюрьмы.