В Киеве обнаружили подпольный «ЦНАП», фальшивые документы оформляли хакеры и уклонисты
Злоумышленники делали фальшивые документы на съемной квартире в Киеве (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольный цех по изготовлению и продаже поддельных документов, печатей и штампов Украины и Евросоюза. Среди клиентов были хакеры и уклонисты.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, организатор незаконного бизнеса предлагал своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства регистрации транспортных средств, а также акты права собственности на землю.
Он также продавал фиктивные дипломы об окончании высших учебных заведений Украины.
Стоимость фальшивок составляла от 300 до 7000 долларов. Сумма зависела от сложности документа и срочности изготовления. Ежемесячный оборот такого нелегального «ЦНАПа» составлял более 50 документов.
Следствие установило, что незаконную деятельность организовал столичный предприниматель в съемной квартире.
Среди основных клиентов злоумышленника были уклонисты и хакеры.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям:
- ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ;
- ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Ему грозит до семь лет тюрьмы.