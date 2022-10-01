Россияне обстреляли Сумскую область из Градов и минометов 1 октября, 01:53 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне обстреляли область из минометов и Градов.

Оккупанты ударили по Великописаревской громаде. Обошлось без жертв и пострадавших.

«За день враг дважды обстреливал территорию Великописаревской громады. Бил из Градов и минометов. Всего 12 прилетов», — сообщил Живицкий.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты в течение дня, 29 сентября, били по Сумской области по артиллерии и минометам. Один человек погиб, еще двое получили ранения.