Россияне обстреляли Сумскую область из Градов и минометов

1 октября, 01:53
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне обстреляли область из минометов и Градов.

Оккупанты ударили по Великописаревской громаде. Обошлось без жертв и пострадавших.

«За день враг дважды обстреливал территорию Великописаревской громады. Бил из Градов и минометов. Всего 12 прилетов», — сообщил Живицкий.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты в течение дня, 29 сентября, били по Сумской области по артиллерии и минометам. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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