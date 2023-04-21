«РФ ценит агентов в рясах». Украина обменяла одного священника УПЦ МП на 28 украинских военных — глава СБУ 21 апреля, 17:27 Василий Малюк (Фото:ssu.gov.ua)

Украина смогла обменять одного священнослужителя УПЦ МП на 28 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Интерфакс Украина.

Он рассказал, что контрразведывательные мероприятия в УПЦ (МП) были начаты еще в прошлом году и в результате были открыты уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. Всего, по его данным, суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных служителей церкви, вставших на сторону врага.

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Малюк подчеркнул, что два священника УПЦ МП были переданы оккупантам по обмену.

«И хочу отметить, что враг очень ценит своих агентов в рясах — да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих», — сообщил Малюк.

Также глава СБУ отметил, что по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам.

«Я уже говорил раньше — наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан», — подытожил глава СБУ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что среди представителей УПЦ (МП) было много российских агентов, некоторых из них обменяли на украинских пленных.