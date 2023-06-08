Резников рассказал, что удержит Россию от нападений на Украину в будущем 8 июня, 15:45 Резников считает развитие технологий залогом послевоенной безопасности (Фото:Резніков Олексій / Facebook)

Мощный военно-промышленный комплекс послевоенной Украины является залогом ее безопасности после завершения нынешней войны, считает министр обороны Алексей Резников.

Об этом он сказал во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины.

Поскольку Россия использует тактику мясорубки, бросая своих солдат на убой, а для ВСУ главной ценностью является жизнь воина, то собственный мощный ВПК должен обеспечить технологическое преимущество над врагом, сказал министр.

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«Я являюсь промышленным протекционистом, я за то, чтобы мы развивали наш ВПК, как государственный сектор, так и частный. Мы все для этого делаем», — заверил Резников.

По его словам, поставки в Украину новейшего оружия от союзников позволили скорректировать возникший дисбаланс, напомнил глава Минобороны.

Новые креативные подходы проявились, в частности, в поставке для армии дронов, как маленьких, которые министр называет «свадебными», так и мощных.

«Мы упростили процесс постановки на вооружение любых технологических вещей. Раньше на это надо было потратить два года. Сейчас две-три недели — и вы можете поставить на вооружение ваше изделие. Как Силиконовая долина родилась в гаражах, так и мы даем шанс, чтобы в гаражах рождались современные украинские дроны, которые плавают, летают, ползают, ныряют, наблюдают, поражают», — заявил Резников.

Он добавил, что испытания оружия в Украине станут в будущем знаком качества для любого иностранного производителя.

«Каждая компания, которая производит оружие или связанные с оружием вещи, будет мечтать иметь здесь свой филиал, совместное производство с нами. Нам надо бороться за эти рынки, приводить их сюда», — считает министр.

Украина должна стать ремонтной базой для современных западных образцов артиллерии, авиации и тому подобное.

«Тогда мы с вами точно не дадим россиянам с реваншем вернуться сюда», — резюмировал он.