Работает ПВО. Во Львовской области раздались взрывы — ОГА
Город Львов (Фото:Львовский городской совет)
Во вторник ночью, 5 апреля, в районе города Радехов Львовской области были слышны взрывы. Местные власти утверждают, что работает ПВО.
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Сперва информация о взрывах во Львовской области появилась в Telegram-каналах.
Позже глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что взрывы — это работа украинских ПВО.
Он также уточнил, что слышны взрывы в районе Радехова. Детали он пока не раскрыл.
На территории Львовской области объявлена воздушная тревога. Людей просят оставаться в укрытиях.
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