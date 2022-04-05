Работает ПВО. Во Львовской области раздались взрывы — ОГА 5 апреля, 23:10 Цей матеріал також доступний українською Город Львов (Фото:Львовский городской совет)

Во вторник ночью, 5 апреля, в районе города Радехов Львовской области были слышны взрывы. Местные власти утверждают, что работает ПВО.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Сперва информация о взрывах во Львовской области появилась в Telegram-каналах.

Позже глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что взрывы — это работа украинских ПВО.

Видео дня

Он также уточнил, что слышны взрывы в районе Радехова. Детали он пока не раскрыл.

На территории Львовской области объявлена воздушная тревога. Людей просят оставаться в укрытиях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.