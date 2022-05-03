В Николаевской области ликвидировали оккупантов, которые носили украинские берцы и оружие
Украинские военнослужащие уничтожили оккупантов в Николаевской области (Фото:spravdi / telegram)
В Николаевской области украинские десантники уничтожили оккупантов, которые носили украинские берцы и оружие.
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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Российские оккупанты были одеты в украинские ботинки с высокими берцами для военных, а также пользовались гранатометами, стоящими на вооружении в ВСУ.
«Как видим, с логистическим обеспечением во „второй армии мира“ достаточно тяжело», — рассказали украинские военнослужащие.
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