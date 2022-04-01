В Мелитополе оккупанты похитили трех директоров школ, учеников оставляют в городе для живого щита — Денисова 1 апреля, 18:18 Цей матеріал також доступний українською Протесты в Мелитополе (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Handout via REUTERS))

В Мелитополе Запорожской области вечером 31 марта российские оккупанты пришли домой к трем директорам школ и вывезли их в неизвестном направлении.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что все директора мелитопольских школ отказались сотрудничать с врагом, потому написали заявления на увольнение. В результате этого так называемая и.о. мэра Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить администраторов школ из города.

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Кроме того, захватчики постановили с 4 апреля начать в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом, оккупанты пытаются заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления Вооруженных сил Украины школьников могут использовать как живой щит, говорит Денисова.

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По данным Денисовой и украинской разведки, оккупанты во время движения колонн техники неоднократно использовали украинских детей как живой щит. В частности, такие случаи были в Сумской, Киевской, Черниговской и Запорожской областях.

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