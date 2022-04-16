«Звоните родным». В одном из районов Мариуполя появился мобильный интернет
Ситуация в Мариуполе, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В блокадном Мариуполе в районе Порт-Сити появился стабильный мобильный интернет.
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Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
В городе впервые за долгое время появился интернет. Мариуполь был практически отрезан от связи в результате обстрелов со стороны российских оккупантов.
«В районе Порт-Сити появился постоянный мобильный интернет. Позволяет совершать видеовызовы. Звоните родным», — говорится в сообщении.
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