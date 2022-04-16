«Звоните родным». В одном из районов Мариуполя появился мобильный интернет

16 апреля, 17:26
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Ситуация в Мариуполе, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ситуация в Мариуполе, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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В блокадном Мариуполе в районе Порт-Сити появился стабильный мобильный интернет.

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Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В городе впервые за долгое время появился интернет. Мариуполь был практически отрезан от связи в результате обстрелов со стороны российских оккупантов.

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«В районе Порт-Сити появился постоянный мобильный интернет. Позволяет совершать видеовызовы. Звоните родным», — говорится в сообщении.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Интернет Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Мобильная связь Мобильный интернет Война России против Украины

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