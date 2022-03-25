В Мариуполе оккупанты открыли штаб партии Путина

25 марта, 16:33
Цей матеріал також доступний українською
Собрание депутатов партии Единая Россия (иллюстративное фото) (Фото:Единая Россия)

Собрание депутатов партии Единая Россия (иллюстративное фото) (Фото:Единая Россия)

В Мариуполе в помещении торгового центра Метро оккупанты открыли штаб российской провластной партии Единая Россия. Он находится на выезде из города.

Война России против Украины — последние новости

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, ссылаясь на слова местных жителей.

По информации остающихся в городе мариупольцев в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора Феникс, который с 2014 года работает на временно оккупированной территории Донецка.

Видео дня

Свой штаб оккупанты называют гуманитарным.

Редактор: Евгений Василенко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Единая Россия Российская пропаганда Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ