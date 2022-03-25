В Мариуполе оккупанты открыли штаб партии Путина 25 марта, 16:33 Цей матеріал також доступний українською Собрание депутатов партии Единая Россия (иллюстративное фото) (Фото:Единая Россия)

В Мариуполе в помещении торгового центра Метро оккупанты открыли штаб российской провластной партии Единая Россия. Он находится на выезде из города.

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Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, ссылаясь на слова местных жителей.

По информации остающихся в городе мариупольцев в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора Феникс, который с 2014 года работает на временно оккупированной территории Донецка.

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Свой штаб оккупанты называют гуманитарным.