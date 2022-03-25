В Мариуполе оккупанты открыли штаб партии Путина
Собрание депутатов партии Единая Россия (иллюстративное фото) (Фото:Единая Россия)
В Мариуполе в помещении торгового центра Метро оккупанты открыли штаб российской провластной партии Единая Россия. Он находится на выезде из города.
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Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, ссылаясь на слова местных жителей.
По информации остающихся в городе мариупольцев в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора Феникс, который с 2014 года работает на временно оккупированной территории Донецка.
Свой штаб оккупанты называют гуманитарным.