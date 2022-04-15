В Луганской области задержали корректировщика огня оккупантов

15 апреля, 16:26
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Обстрел Северодонецка, 10 апреля (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Обстрел Северодонецка, 10 апреля (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

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В Луганской области правоохранители задержали корректировщика огня оккупантов. Предателем оказался 26-летний житель города Северодонецк, который с помощью дрона корректировал огонь по родному городу.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

Следователи выяснили, что он направил снаряды оккупантов в центр гуманитарной помощи, который был расположен в Ледовом дворце спорта.

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Предатель передавал информацию через чат в Telegram. Он отправлял представителям РФ карту с метками военных и инфраструктурных объектов.

Также на карте он не просто обозначал место расположения подразделений обороны Украины, но и отмечал разнообразными метками системы вооружения ВСУ и других сил защиты.

https://www.facebook.com/policeLG/videos/445461717348246/

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111−1 УК (коллаборационная деятельность). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Корректировщики Война России против Украины

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