В Луганской области задержали корректировщика огня оккупантов
Обстрел Северодонецка, 10 апреля (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)
В Луганской области правоохранители задержали корректировщика огня оккупантов. Предателем оказался 26-летний житель города Северодонецк, который с помощью дрона корректировал огонь по родному городу.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.
Следователи выяснили, что он направил снаряды оккупантов в центр гуманитарной помощи, который был расположен в Ледовом дворце спорта.
Предатель передавал информацию через чат в Telegram. Он отправлял представителям РФ карту с метками военных и инфраструктурных объектов.
Также на карте он не просто обозначал место расположения подразделений обороны Украины, но и отмечал разнообразными метками системы вооружения ВСУ и других сил защиты.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111−1 УК (коллаборационная деятельность). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
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