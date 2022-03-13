В Каховке исчез местный журналист 13 марта, 00:03 Цей матеріал також доступний українською Олег Батурин (Фото:Олег Батурин / Facebook)

В Каховке Херсонской области в субботу вечером исчез местный журналист Олег Батурин.

Об этом сообщил региональный представитель Института массовой информации со ссылкой на супругу Батурина.

По предварительной информации, примерно в 16:00 Олегу позвонил знакомый и предложил встретиться возле автостанции, расположенной недалеко от дома журналиста.

«Где-то в 16:30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся», — заявила жена журналиста.

По сообщениям в местных чатах, примерно в 16:50 возле автостанции заметили российских военных.

Олег Батурин работает журналистом газеты Новый день.

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