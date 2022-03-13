В Каховке исчез местный журналист
Олег Батурин (Фото:Олег Батурин / Facebook)
В Каховке Херсонской области в субботу вечером исчез местный журналист Олег Батурин.
Об этом сообщил региональный представитель Института массовой информации со ссылкой на супругу Батурина.
По предварительной информации, примерно в 16:00 Олегу позвонил знакомый и предложил встретиться возле автостанции, расположенной недалеко от дома журналиста.
«Где-то в 16:30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся», — заявила жена журналиста.
По сообщениям в местных чатах, примерно в 16:50 возле автостанции заметили российских военных.
Олег Батурин работает журналистом газеты Новый день.
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