В Херсоне оккупанты ограбили квартиру Гандзюк 24 марта, 22:55 Цей матеріал також доступний українською Акция памяти на Почтовой площади у мурала с портретом Гандзюк, Киев (Фото:НВ)

Российские захватчики вломились в квартиру Екатерины Гандзюк в оккупированном Херсоне и ограбили ее. Из квартиры россияне вынесли несколько крупных сумок.

Об этом сообщил отец Гандзюк — Виктор Гандзюк — в комментарии hromadske.

По его словам, в квартиру ворвались около 12 российских военных, которых сопровождал один местный житель. Они находились в квартире около 2−3 часов, никого туда не пуская.

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По словам отца, оккупанты устроили там настоящий погром, забрав многие вещи. При этом россияне выкрикивали, что делают это «именем Российской Федерации».

Также отец рассказывает, что за несколько дней до этого ему с номера Екатерины звонили неизвестные и молчали в трубку.

Watchers со ссылкой на друзей семьи сообщает, из квартиры россияне вынесли несколько крупных сумок, объяснив свои действия тем, что предотвращают «угрозы российской государственности».

31 июля 2018 в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома. Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября 2018 года, через три месяца после нападения.

По данным следствия, организаторами преступления оказались председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник одного из ее депутатов Алексей Левин.

Еще одним фигурантом дела является Игорь Павловский, который пошел на сделку со следствием, дав показания против обоих организаторов.

В деле Гандзюк трое непосредственных исполнителей преступления уже осуждены на 6,5, 3, 4 года тюремного заключения.

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