В Харьковской области оккупанты обстреляли поселок, погибли пять человек

15 марта, 20:29
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Харьковская областная прокуратура (Фото:Харьковская областная прокуратура / Facebook)

Харьковская областная прокуратура (Фото:Харьковская областная прокуратура / Facebook)

Во вторник, 15 марта, российские оккупанты обстреляли пгт. Золочев. В результате погибли двое женщин и трое мужчин, еще трое мужчин получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, разрушен и поврежден ряд жилых домов, а также автомобиль.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, умышленное убийство).

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьковская областная прокуратура Война России против Украины

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