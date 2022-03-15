В Чернигове в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли 10 человек 15 марта, 00:01 Цей матеріал також доступний українською Здание Национального университета Черниговская политехника, которое пострадало от действий российских оккупантов (Фото:Чернігівська обласна прокуратура / Facebook)

В Чернигове начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством 10 человек во время очередного обстрела войсками РФ.

Об этом сообщает облпрокуратура.

По данным следствия, 14 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Чернигова.

«Тяжелой артиллерией неустановленных военных формирований Вооруженных сил Российской Федерации повреждено здание Национального университета Черниговская Политехника, рынок Привокзальный, оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию ​​КП Черниговводоканал, административное здание АО Черниговгаз и четыре транспортных средства», — говорится в сообщении.

В настоящее время подтверждена гибель 10 человек. Следственный отдел областного управления СБУ будет вести досудебное расследование по уголовному производству.

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