На полное разминирование Киевской области уйдут годы — глава ОВА 31 мая, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Разминирование Киевской области (Фото:Киевская ОВА)

В Киевской области полностью разминированы основные автомагистрали. В то же время объем работ по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов остается большим и разминирование региона может длиться годами.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он объяснил, что площадь, которую спасателям нужно исследовать, равняется площади Бельгии.

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«Очень много остается территории, которую мы на сегодняшний день не смогли полностью посмотреть, но исключительно из-за того, что масштаб работы действительно огромен. Площадь, которую нам необходимо исследовать, она равна площади Бельгии (площадь Бельгии — 30 688 кв.км. — ред.). Поэтому мы понимаем, что сделать за короткий срок времени нам это не удастся. Придется очень много еще прожить лет перед тем, чтобы мы могли сказать, что мы разминировали все леса, все дороги в Киевской области», — отметил Кулеба.

Он добавил, что самая сложная ситуация с заминированием в Броварском, Бучанском и Вышгородском районах.

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