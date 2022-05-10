«Впервые в истории США». Штат Миссисипи признал Хмельницкую область побратимом 10 мая, 23:12 Цей матеріал також доступний українською Капитолий штата Миссисипи (Фото:wikipedia.org)

Штат Миссисипи признал Хмельницкую область побратимом. О решении партнеров объявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

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Глава Хмельницкой ОВА подчеркнул, что впервые в истории американский штат избрал украинскую область побратимом.

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«Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время», — заявил Гамалий.

Миссисипи расположен на юге США. Штатом с центром в Джексоне руководит губернатор-республиканец Тейт Ривз.

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